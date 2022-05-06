Путин пошлет Западу предупреждение о ядерной войне на параде 9 мая — Reuters

Президент России Владимир Путин пошлет Западу предупреждение о «судном дне» на параде 9 мая, передает Reuters.

Отмечается, что Путин выступит на Красной площади перед парадом российских войск, танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

Согласно сообщению Минобооны РФ, в пролете над собором Василия Блаженного примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и, впервые с 2010 года, командный самолет Ил-80 «судного дня», который будет перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.

«В этом сценарии Ил-80 призван стать передвижным командным центром президента России. Он напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной», — отмечает Reuters.