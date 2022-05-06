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На Донетчине погиб один мирный житель, ранены еще трое

06 мая 2022, 22:57

На Донетчине погиб один мирный житель, ранены еще трое

Сегодня, 6 мая, в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донетчины, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, погиб житель Лимана.

Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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