На Донетчине погиб один мирный житель, ранены еще трое

Сегодня, 6 мая, в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донетчины, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, погиб житель Лимана.



Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.



Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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