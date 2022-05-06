Четыре сгоревших трупа: На Харьковщине оккупанты обстреляли гражданские автомобили

В Харьковской области российские захватчики открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями. В результате обстрела погибли 4 человека, сообщает Харьковская областная прокуратура.



«По данным следствия, 4 мая этого года 15 частных автомобилей выехали из оккупированного российскими военными города Волчанск Чугуевского района. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли указанную колонну автомобилей с мирными жителями», — говорится в сообщении.



6 мая полицейские установили местонахождение обстрелянной автоколонны.



«На обочине автодороги между населенными пунктами Старый Салтов и Верхний Салтов найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа», — констатировали в прокуратуре.



Правоохранителями начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).