Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и комендантский час

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно в ближайшие дни. Об этом он сказал в видеообращении в пятницу вечером.



«Прошу всех наших граждан — и особенно в эти дни — не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, которые есть в городах и громадах», — сказал глава государства.



«Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. Там сохраняется большая угроза от мин и растяжек, оставшихся после российских военных», — добавил Зеленский.