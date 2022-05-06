На «Азовстали» обстреляли ВСУ, а у «ДНР» и «ЛНР» появились «послы» в РФ. Дайджест НД за день ►

Это ежедневный дайджест «Новостей Донбасса» о происходящем в регионе и Украине. Сегодня в выпуске:
- 500 человек удалось вывезти из Мариуполя за последние несколько дней. На территории комбината обстреляли машину ВСУ, которая направлялась за гражданскими.
- Решит судьбу Крыма и ОРДЛО могут только на личной встрече Путина и Зеленского.
- Луганскую область могут взять в кольцо, если прорвут оборону Белогоровки и Попасной. В области нет топлива, связи и частично света. Обстрелян химзавод «Азот».
- В захваченных городах Луганской области выдают паспорта непризнанной республики «ЛНР».
- Россия ворует украинское зерно, что может инициировать глобальный продовольственный кризис.
- «ДНР» и «ЛНР» назначили «послов» в России. Ими стали депутатка «народного совета» и бывший пресс-секретарь Януковича.
- РФ готовит обстрелы Украины 9 мая и всеобщую мобилизация, предпологают в украинском правительсве.