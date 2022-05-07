Совбез ООН сделал заявление по Украине, избежав слова «война»

Впервые с начала полномасштабного нападения России Совет безопасности ООН согласовал заявление председателя по украинскому вопросу. Об этом сообщает BBC.



Термин «война» не использовался в заявлении и в нем не назывались стороны конфликта.



«Совет безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности в Украине. Совет безопасности выражает решительную поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленным на поиск мирного решения», - сказано в заявлении.



Также в ООН напомнили, что «все государства-члены взяли на себя, согласно Уставу Организации Объединенных Наций, обязательства разрешать свои международные споры мирными средствами».



Обладая правом вето, Россия блокировала все предыдущие попытки принять заявления с более конкретными формулировками.



Обращение инициировали главы делегаций Мексики и Норвегии.



