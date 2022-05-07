США предоставят Украине пакет военной помощи на 150 млн долларов

Украина получит от США новый пакет военной помощи в размере 150 мдн долларов. Об этом сообщает Министерство обороны США.



Отмечается, что эта помощь «предназначена для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшних боевых действиях, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке Украины».



Уже в ближайшее время США отправят 25 тыс. снарядов для 155-мм артиллерийских систем, 3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36, электронное оборудование для подавления помех, а также запасные части для уже имеющейся в ВСУ техники.



По данным Пентагона, Соединенные Штаты при администрации Байдена выделили Украине около 4,5 млрд долларов помощи в области безопасности, в том числе примерно 3,8 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.