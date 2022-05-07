«Укрзализныця» назначила дополнительный эвакуационный рейс с Донбасса

«Укрзализныця» дополнительно назначила только один эвакуационный рейс на субботу, 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба национального железнодорожного перевозчика.
Эвакуационный поезд №234/233 должен отправиться в 16:30 из Покровска. Он будет следовать через Днепр во Львов.
В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.
Так, по состоянию на 7 часов утра, задерживались 3 поезда:
№22 Трускавец-Харьков (+ 03:51);
№2 Харьков-Ивано-Франковск (+ 01:21);
№135 Черновцы-Одесса (+ 02:43).