«Укрзализныця» назначила дополнительный эвакуационный рейс с Донбасса

«Укрзализныця» дополнительно назначила только один эвакуационный рейс на субботу, 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба национального железнодорожного перевозчика.



Эвакуационный поезд №234/233 должен отправиться в 16:30 из Покровска. Он будет следовать через Днепр во Львов.



В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.



Так, по состоянию на 7 часов утра, задерживались 3 поезда:

№22 Трускавец-Харьков (+ 03:51);

№2 Харьков-Ивано-Франковск (+ 01:21);

№135 Черновцы-Одесса (+ 02:43).