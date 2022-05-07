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На Луганщине эвакуационный автомобиль попал под обстрел

07 мая 2022, 13:56

На Луганщине эвакуационный автомобиль попал под обстрел

В Луганской области эвакуационный автомобиль с мирными жителями попал под обстрел. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Днепр уже направляются 34 жителя Лисичанска и житель Попаснянской громады.

«Эвакуируем каждый день. Но если вчера нашлось только трое желающих из Северодонецка, то 7 мая решили уехать 32 жителя Лисичанска. Они устали от постоянных российских обстрелов, перебоев со светом и газом, отсутствием воды», — написал Гайдай.

По его словам, еще два человека из города опаздывали на эвакуацию — их забрали по дороге.

«Трудно далось спасение жителя Камышевахи на Попаснянщине. Автомобиль, на котором его вывозили, попал под обстрел россиян. К счастью, никто не пострадал», — добавил глава ОВА.

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