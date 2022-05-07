По Одесской области оккупанты ударили четырьмя крылатыми ракетами

Сегодня по Одесской области российские захватчики нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Об этом сообщил Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование «Юг» Вооруженных Сил Украины.



«Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население», — отмечается в сообщении.



В госовете уточнили, что вследствие удара есть повреждения инфраструктуры, пострадавших нет.



Жителей призывают соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

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