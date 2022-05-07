Ракетный удар по Константиновке: Под завалами лицея нашли двоих погибших

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по городу Константиновка на Донетчине, в результате которого есть погибшие и раненые.



Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, в результате удара произошел пожар на территории корпуса № 1 Константиновского профессионального строительного лицея.



«Пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м. В результате разбора завалов найдено 9 пострадавших и двое погибших», — говорится в сообщении.



Сотрудники ГСЧС продолжают аварийно-спасательные работы.