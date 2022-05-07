Российская авиация обстреляла Сумскую область, ранен один человек

Сегодня, 7 мая, российские самолеты обстреляли территорию Сумской области. В результате обстрела ранен один человек. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



«Территории Миропольской и Хотинской громад с воздуха обстреляла вражеская российская авиация. Это случилось сегодня, 7 мая, после обеда, ракетами "воздух - земля"», — отметил Живицкий.



Как уточнили в Госпогранслужбе, вражеские самолеты, которые заходили со стороны Российской Федерации, дважды нанесли ракетно-бомбовый удар по украинской территории.



Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего, Су-35.



Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы «Юнаковка» Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться.



«Следует отметить, что во время одного из заходов вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории», — добавили в ГПСУ.