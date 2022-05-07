Оккупанты обстреляли Богодухов на Харьковщине

Российские захватчики обстреляли город Богодухов Харьковской области. Обстрел произошел около 2 часов ночи 7 мая. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
В результате обстрела загорелись четыре грузовика и нежилое здание.
«Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю», — добавили в прокуратуре.
В связи с обстрелом начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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