Оккупанты обстреляли Богодухов на Харьковщине

Российские захватчики обстреляли город Богодухов Харьковской области. Обстрел произошел около 2 часов ночи 7 мая. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.



В результате обстрела загорелись четыре грузовика и нежилое здание.



«Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю», — добавили в прокуратуре.



В связи с обстрелом начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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