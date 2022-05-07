Двое детей погибли в Приволье Луганской области в результате обстрела города войсками РФ

Двое детей погибли в Приволье Луганской области в результате обстрела города российскими силами. Кроме того, женщина и еще два ребенка тяжело ранены.



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что обстрел из «Градов» произошел после обеда.



«Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1″ отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения», — рассказал Гайдай.



На месте работают полицейские, жертв, как отметил глава ОВА, может быть больше.