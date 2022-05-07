Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Двое детей погибли в Приволье Луганской области в результате обстрела города войсками РФ

07 мая 2022, 21:04

Двое детей погибли в Приволье Луганской области в результате обстрела города войсками РФ

Двое детей погибли в Приволье Луганской области в результате обстрела города российскими силами. Кроме того, женщина и еще два ребенка тяжело ранены.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что обстрел из «Градов» произошел после обеда.

«Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1″ отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения», — рассказал Гайдай.

На месте работают полицейские, жертв, как отметил глава ОВА, может быть больше.

Еще по теме

Места
Луганская область Приволье
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:55
«ДНР»: В Ясиноватой погибла женщина, трое жителей Донецка ранены
23:51
На «Азовстали» обстреляли ВСУ, а у «ДНР» и «ЛНР» появились «послы» в РФ. Дайджест НД за день ►
17:31
«ДНР» и «ЛНР» назначили «послов» в России
16:26
Пушилин приехал в Херсон с «единороссами» обсудить поставки овощей
16:07
Песков заявил, что широкое празднование 9 мая в Мариуполе пока невозможно
15:42
Украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги 8 и 9 мая из-за риска обстрелов
14:47
Войска РФ пытаются штурмовать Северодонецк
13:35
Судьба Крыма и ОРДЛО должна решиться на встрече президентов Украины и РФ, — Ермак
13:28
Разведка: Жителям оккупированной Луганщины принудительно выдают «паспорта ЛНР»
13:04
Без вести пропали двое спасателей в Луганской области
09:54
Одна из целей РФ — глобальный продовольственный кризис, заявила Украина в ООН
09:42
Войска РФ обстреляли северодонецкий «Азот», заявил глава ОВА
09:34
С «Азовстали» и прилегающих районов удалось эвакуировать 500 человек
21:55
«ДНР» меняет указатели на русскоязычные в захваченных городах
18:34
У Путина заявили, что парада 9 мая в Донецке и Луганске не будет
все новости
21:52
На Луганщине войска РФ сбросили авиабомбу на школу, в которой прятались люди
21:04
Двое детей погибли в Приволье Луганской области в результате обстрела города войсками РФ
19:24
С «Азовстали» эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей — Верещук
19:05
Вчера на «Азовстали» погибли трое украинских военных. Атака войск РФ была во время эвакуации
17:12
Очередная манипуляция: В СНБО отреагировали на присвоение абонентам ОРДЛО российского телефонного кода
16:39
Оккупанты обстреляли Богодухов на Харьковщине
15:58
Обновлен перечень громад для выплаты помощи переселенцам
15:48
Российская авиация обстреляла Сумскую область, ранен один человек
14:46
Ракетный удар по Константиновке: Под завалами лицея нашли двоих погибших
14:26
По Одесской области оккупанты ударили четырьмя крылатыми ракетами
13:56
На Луганщине эвакуационный автомобиль попал под обстрел
13:40
Под каждым домом по 80-100 погибших: Жители Мариуполя не выдерживают на разборе завалов
12:55
«ДНР»: В Ясиноватой погибла женщина, трое жителей Донецка ранены
12:40
Россия переводит мобильных операторов ОРДЛО на свои телефонные коды
11:56
Россияне бомбили Бахмут, Краматорск, Дружковку, Константиновку, есть жертвы
все новости
ВИДЕО
Россияне ракетой уничтожили музей Сковороды под Харьковом
07 мая, 07:42
На «Азовстали» обстреляли ВСУ, а у «ДНР» и «ЛНР» появились «послы» в РФ. Дайджест НД за день ►
06 мая, 23:51
Россияне прорвались на «Азовсталь», обстрелян Славянск. Дайджест НД за день ►
04 мая, 23:39

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция