Войска России сбросили авиабомбу на школу в Луганской области

Последствия авиаудара по школе в Белогоровке. Фото: Луганская ОВА

В селе Белогоровке Луганской области российские войска сбросили авиабомбу на школу, в которой прятались люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, в учебном заведении пряталось почти все село — все, кто не успел эвакуироваться.



В школе находилось около 90 человек. Около 30 человек уже спасли из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

В последнюю неделю Белогоровка — село близ Лисичанска — горячая точка. Российские силы пытаются там совершить прорыв, идут постоянные бои.