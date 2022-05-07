Без электроснабжения остаются 256 населенных пунктов Донецкой области из-за войны

Из-за боевых действий без электроснабжения остаются 256 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Донецкие электросети».



Подчеркивается, что наиболее сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за постоянных обстрелов здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии.



«Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий», — отмечается в сообщении.



Несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области, за сутки ремонтные бригады энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 13 населенных пунктов. Это позволило вернуть электропитание в дома 4 768 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем – больше всего.