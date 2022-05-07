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Под Мариуполем демонтировали памятник Петру Сагайдачному

07 мая 2022, 23:05

Под Мариуполем демонтировали памятник Петру Сагайдачному

Демонтаж памятника Петру Сагайдачному в Мангуше. Фото: «РИА Новости» Демонтаж памятника Петру Сагайдачному в Мангуше. Фото: «РИА Новости»

В пригороде оккупированного российскими силами Мариуполя, поселке Мангуш, демонтировали памятник гетману Петру Сагайдачному. Видео демонтажа опубликовало российское агентство «РИА Новости».

Снятый с постамента памятник Сагайдачному хотят поместить «в будущий музей». Монумент был воздвигнут в 2017 году по инициативе партии «Национальный корпус» и полка «Азов».

Также в поселке был демонтирован памятный крест, который также был установлен при участии «Азова».

Гетман Петр Сагайдачный был организатором успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства в начале XVII века.

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