Под Мариуполем демонтировали памятник Петру Сагайдачному

Демонтаж памятника Петру Сагайдачному в Мангуше. Фото: «РИА Новости»

В пригороде оккупированного российскими силами Мариуполя, поселке Мангуш, демонтировали памятник гетману Петру Сагайдачному. Видео демонтажа опубликовало российское агентство «РИА Новости».



Снятый с постамента памятник Сагайдачному хотят поместить «в будущий музей». Монумент был воздвигнут в 2017 году по инициативе партии «Национальный корпус» и полка «Азов».



Также в поселке был демонтирован памятный крест, который также был установлен при участии «Азова».

Гетман Петр Сагайдачный был организатором успешных походов запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства в начале XVII века.