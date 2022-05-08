Российские войска продолжили наступление на Донбассе для установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что на Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях. На Кураховском направлении при поддержке артиллерии противник пытается возобновить наступательные действия в направлении Новомихайловки. На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово. На Мариупольском направлении российские войска продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода «Азовсталь». При огневой поддержке артиллерии и танков производят штурмовые действия. Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на этом направлении.



На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Он передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии с территории РФ в определенные районы для усиления группировки. Совершал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны. Для уточнения положения украинских войск противник продолжал вести воздушную разведку в районах населенных пунктов Изюм и Каменка.



На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск в сторону государственной границы на север и северо-восток от города Харьков. Он производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.



На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.



На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник применял БПЛА «Орлан-10».



На бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.



Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.



На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов. Определенные подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.



За предыдущие сутки зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил был поражен один вертолет Ми-28Н, 7 БпЛА типа «Орлан», два БпЛА типа «Форпост» и две крылатые ракеты. Дополнительно 2 БПЛА типа «Орлан» были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.



На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 19 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, 6 автомобилей и одна единица специальной инженерной техники противника.