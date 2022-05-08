Российские военные в ночь на 8 мая снова нанесли удар по жилым домам в Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он рассказал, что в Шипиловке разрушен двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек. Кроме того, 4 жилых дома повреждены в Рубежном, 9 - в Северодонецке, еще 2 - в Лисичанске. Эвакуирован один раненый.



Ранее Гайдай сообщил, что по предварительным данным, 60 человек погибли 7 мая в Белогоровке Луганской области от российского авиаудара по школе.