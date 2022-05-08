В «Азове» обвинили командира морпехов в попытке бегства из Мариуполя

Офицер управления разведки полка «Азов» Илья Самойленко заявил, что командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк попал в российский плен в апреле после того, как решил сбежать из окруженного Мариуполя, взяв с собой людей, танки и боеприпасы.



«Можно было бы сбежать, как трус, думать только как собственную жизнь, но не думать о собственной обязанности, присяге, которую на себя принял. Именно это произошло с командиром морпехов 36-й бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который ему был спущен», — сказал Самойленко во время пресс-конференции c «Азовстали».



По его словам, Баранюк попытался скрыться из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, боеприпасами.



«Здесь [из Мариуполя] нельзя прорваться, но если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь продлить. Это большой стыд», — подчеркнул Самойленко.



Также о решении Баранюка рассказал и командир полка «Азов» Денис Прокопенко в интервью «Украинской правде».



«Потом неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Так же многие люди были брошены на произвол судьбы, и они просто попали в плен», — сказал Прокопенко.



По его словам, если бы этого не произошло, «с этой бригадой мы бы еще долго могли держать оборону на правом берегу, но фланг был обнажен, и после завершения зачистки завода Ильича противник бросил все свои силы на наше направление — это позволило ему наступать на нас с фланга и тыла».



Командир «Азова» подтвердил, что тогда в российский плен попали около 1000 морских пехотинцев.



Накануне пленного Баранюка показали российские государственные СМИ.