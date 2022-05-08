Американские дипломаты возвращаются в Киев

Посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов. Об этом говорится в пресс-релизе посольства США, пишет «Европейская правда».



Возвращение посольства приурочено ко дню победы над нацизмом.



Напомним, 26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину впервые после вторжения России, а 27 апреля сообщили, что в дальнейшем поездки во Львов станут более частыми.



При этом возможное возвращение посольства США в Киев анонсировалось только к концу мая только в случае, если будет разрешать ситуация с безопасностью.



«Мы продолжим приезжать из Польши в Украину на дневное время в течение недели-двух. И мы очень надеемся, что обстоятельства позволят вернуться в Киев до конца мая», – заявляла накануне временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.