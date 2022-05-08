США ввели новые санкции против российских компаний

Администрация США 8 мая объявила, что вводит санкции в отношении трех российских государственных телеканалов – Первого канала, НТВ, «России-1».



«США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества "Первый канал", телестанции "Россия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ"», – говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7.



Также в Белом доме заявили о намерении ввести ряд новых правил, которые ограничат экспорт оборудования, которое используют в промышленности.



«США примут новое правило, которое предусматривает дополнительные ограничения в отношении российской промышленности», – говорится в сообщении Белого дома.



Ограничения на экспорт в РФ коснутся, в частности, бульдозеров, промышленных двигателей, бойлерных установок, оборудования для вентиляции.