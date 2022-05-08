Российские ракеты попали в жилой район Одессы

Российские войска в воскресенье, 8 мая, обстреляли Одессу ракетами, две из которых попали в жилой район города, одна была сбита ПВО. Возникшие пожары ликвидированы, пострадавших нет, заявил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



«Одесса. Очередная ракетная атака. Еще одна вражеская "крылатая смерть" сбита силами ПВО, две другие попали в объект жилого района. Пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.



Ракеты разрушили зону отдыха в жилом районе. Пожар, возникший на месте попадания, уже потушили.

«Продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м, работает следственно-оперативная группа Нацполиции по фиксации преступления против Украины. Пострадавших нет», – говорится в Telegram-канале Одесского горсовета.