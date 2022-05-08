Донецкий областной драматический театр переехал из Мариуполя в Ужгород

Донецкий академический областной драматический театр с 6 мая возобновил свою работу в Ужгороде. Об этом сообщила и.о. директора-художественного руководителя Людмила Колосович.



Она отметила, что первой постановкой театра станет спектакль об украинском писателе, диссиденте Василии Стусе, который был уроженцем Донецкой области.



Как сообщалось, российские войска в марте разрушили здание драмтеатра в Мариуполе авиационным ударом. По разным оценкам, во время обстрела погибли от 300 до 600 человек, которые пытались спасти свои жизни в укрытии.