Эвакуация из Луганской области приостановлена – Гайдай

Эвакуация с территории Луганской области остановлена из-за обстрелов трассы Лисичанск-Бахмут российскими оккупантами. По ней вывозят людей. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



«Эвакуация с Луганщины остановлена. Рашисты обстреливают «дорогу жизни» трассу Лисичанск-Бахмут», – написал он в социальной сети вечером 8 мая.



По словам Гайдая, эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать из всех бомбоубежищ жителей, попал под огонь. Людей из села забрать не смогли.



«Завтра эвакуации и завоза гуманитарных грузов не будет», – подчеркнул глава ОВА.