Обстрелы Донетчины: погибли 4 человека, 8 – ранены

За воскресенье, 8 мая, в Донецкой области в результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 8 мая россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Очеретино, 1 в Нью-Йорке и 1 в Угледаре. Еще 8 человек из-за обстрелов получили ранения. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 6 гражданским, раненым в Луганской области», – написал Кириленко в Telegram-канале.



Он также уточнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.