В Запорожье доехали 170 эвакуированных мариупольцев, в том числе с «Азовстали»

Более 170 мирных жителей, эвакуированных с «Азовстали» и других районов Мариуполя, доеххали в Запорожье в воскресенье вечером. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста.



«После пребывания в течение недель преимущественно под землей с исчерпанными запасами пищи, воды и лекарств, более 170 гражданских лиц прибыли из "Азовстали" и Мариуполя в Запорожье в воскресенье во время третьей операции по безопасному выходу, которая проводилась на днях и координировалась Международным Комитетом Красного Креста, сторонами конфликта и Организацией Объединенных Наций», — говорится в пресс-релизе организации.



В МККК также отметили, что четырехдневная операция началась 5 мая, во время нее было, в частности, эвакуирован 51 мирный житель с «Азовстали». Ей предшествовало две операции по безопасному выходу, в течение которых 3-го и 4-го мая с «Азовстали» и зоны Мариуполя было эвакуировано более 500 человек в Запорожье.



Начиная с марта, МККК помог содействию безопасному выходу более 10 тысяч ражданских лиц из Сум и Мариуполя в другие города Украины.