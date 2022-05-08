Канада нарастит военную и финансовую помощь Украине

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.



В частности, Канада передаст NLAW и другие противотанковые военные средства.



Также помощь включает камеры для дронов, спутниковую фотосъемку, стрелковое оружие, боеприпасы и финансирование операций по разминированию.



«Мы продолжаем финансовую помощь, чтобы правительство продолжало работать в Украине. И мы продолжаем наши гуманитарные усилия, а также принимаем беженцев в своей стране», — добавил он.



Кроме того, Трюдо отметил, что Канада уже предоставила 25 миллионов долларов международной продовольственной программе, и будет снимать все торговые тарифы на весь импорт, который поступает из Украины, в последующие годы.

«Мы будем продолжать помощь, которую мы уже предоставляли и будем предоставлять Украине. Это будет касаться и военной помощи, и спутниковой связи, и оптовых линз, и много другого военного оборудования», — сказал канадский премьер.