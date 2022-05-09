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Россияне подтягивают резервы для наступления на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

09 мая 2022, 08:10

Россияне подтягивают резервы для наступления на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска сосредоточились на наступлении на Донбассе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

«Наибольшая активность российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины», - сказано в сообщении.

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное и Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону украинских войск.

На Изюмском направлении противник подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. сосредоточил силы на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька. В целях недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины держит на территории РФ в Белгородской области до 19 батальонных тактических групп. Продолжается отправка личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Отдельные определенные подразделения республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

На Таврическом направлении противник проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений украинских войск с применением средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты изымают у местного населения личные документы, которых вернут только после участия граждан в торжественных мероприятиях по случаю дня победы.

На территории Крыма оккупанты осуществляли активную подготовку для проведения торжественных парадов.

Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова не изменилась. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в полной боевой готовности.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поразили 10 воздушных целей российских оккупантов, среди которых 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10, один БПЛА типа Форпост и 3 крылатые ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за прошедшие сутки успешно отбиты 6 атак, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.

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