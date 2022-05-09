Пропала связь с оставшимися под завалами дома в Шипилово Луганской области — глава ОВА

Одиннадцать жителей двухэтажного дома в Шипилово Луганской области перестали выходить на связь после обстрела российских войск. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Люди прятались от российских атак в подвальном помещении. Постоянные обстрелы не позволяют провести спасательную операцию.



«Россияне практически не останавливают огонь по мирным жилищам наших жителей. Невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово», - подчеркнул глава ОВА.



Так, по информации Гайдая, за 8 мая россияне 24 раза били по населению Луганской области.



«В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке — два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненый ребенок из Приволья их госпитализировали в Днепр», — рассказал он.



Также чиновник сообщил, что войска РФ продолжают уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры Луганской области.



«Вечером третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод. А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году», — отметил Гайдай.