«ДНР» откроет в Донецке площадь «Героя России»

В Донецке группировка «ДНР» планирует открыть площадь в честь «Героя РФ», российского военного Нурмагомеда Гаджимагомедова.



Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, открытие площади произойдет на днях.

Нурмагомед Гаджимагомедов — российский военнослужащий, погибший в ходе российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Является одним из первых официально признанных российскими властями погибших в ходе вторжения России в Украину.



Посмертно Гаджимагомедову было присвоено звание «Героя РФ».