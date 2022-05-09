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Офис генпрокурора: Более 600 детей пострадали из-за вооруженной агрессии РФ

09 мая 2022, 09:16

Офис генпрокурора: Более 600 детей пострадали из-за вооруженной агрессии РФ

Более 600 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«По состоянию на утро 9 мая 2022 года 641 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом по официальным данным 226 детей погибли и более 415 ранены», - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15.

В ведомстве отметили, что цифры не окончательны, поскольку пока невозможно установить точные данные на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении.

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