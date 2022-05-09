В Мариуполе показали, как выглядит кладбище под городом

Сотни убитых в боевых действиях мариупольцев продолжают свозить к братской могиле возле поселка Виноградное. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, опубликовав соответствующее видео.



Сектор захоронения, по данным горсовета, значительно увеличился.



«Оккупанты празднуют День Победы на костях мариупольцев», – заявили в Мариупольском городском совете.



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко напомнил, что это кладбище было вторым найденным командой города совместно с журналистами «Радио Свобода».



Андрющенко заявил, что это кладбище и есть «настоящий символ дня победы россии».