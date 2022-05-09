Войска РФ нанесли удар по Одесской области 4 ракетами из Крыма

Сегодня утром по Одесской области с территории Крыма был нанесен ракетный удар четырьмя ракетами типа «Оникс» из ракетного комплекса «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.



«Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население», - говорится в сообщении.



При это отмечается, что очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону.

В Одесской области в результате ракетных ударов в ночь на 8 мая ранения получили три человека. Повреждения получили частные дома - выбиты окна, двери, разрушены фасады зданий и автомобили.