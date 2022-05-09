Славянск обстреляли войска РФ

Славянск 9 мая. Фото: Славянск/Краматорск / Telegram

В Славянске Донецкой области произошел обстрел центральной части города российскими войсками. Об этом сообщил мэр Вадим Лях.



Над местом попадания снаряда поднимается облако дыма и пыли.



«"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем», — отметил мэр.



Лях призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги, а также не выкладывать в сеть видео и фото обстрелов.



Ранее мэр города Вадим Лях сообщил, что в Славянске остается 30 тысяч населения и отметил, что продолжается эвакуация жителей в Днепр, Тернополь, Ровно. По его данным, каждый день выезжают около 100 человек, а из-за ментальности многие не хотят покидать регион.