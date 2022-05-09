Россияне устроили «Бессмертный полк» в оккупированных украинских городах

Фото: Забор. Запорожье. Парад в Мелитополе

Российские оккупанты проводят акции «Бессмертный полк» в оккупированных Бердянске, Херсоне, Скадовске, Энергодаре и Мелитополе.



Как пишет «РИА Новости», в Херсоне группу людей с красными флагами собрали в городском парке Славы. А в Энергодаре людям показывали московский парад онлайн – на улице.



Cайт «РИА-Мелитополь» сообщает, что для участия в шествии «бессмертного полка» в Мелитополе российские оккупанты привлекали массовку из Крыма, Луганска, а также сел Мелитопольского района.



Среди, возглавивших колонну в Мелитополе был местный колаборант, депутат Запорожского облсовета от «Оппоблока» Евгений Балицкий со своей семьей, «мэр» Мелитополя депутат Мелитольского горсовета от «Оппоблока» Галина Данильченко.



Оккупанты пропускали всех участников через рамки- металлоискатели. А на крышах многоэтажек находились снайперы.



Российские СМИ пишут о проведении «праздничных мероприятий» в честь Дня победы и в других города Херсонской и Запорожской областей.



В тоже время группировка «ДНР» отказалась от проведения военного парада в Донецке 9 мая.

Бердянск. Фото: Telegram / Бердянск завтра