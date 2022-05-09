Посевная в Украине отстает от прошлогодней на 20-30% – министр Сольский

Украина по суммарной площади посевов в текущем сезоне отстает по сравнению с прошлогодними показателями, отставание в зависимости от сельхозкультуры составляет от 20% до 30%. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«Качество посевов существенно хуже по сравнению с прошлыми годами по понятным причинам. Это уже очень плохо влияет на мировые рынки и еще хуже - в средне- или долгосрочной перспективе», - сказал он.



По данным министра, помимо военного вторжения РФ, на ход посевной негативно влияет ряд факторов, прежде всего логистических.



«Фермеры и агропредприятия тратят меньше денег на базовые вещи - посевной материал, гербициды. Они экономят, насколько это возможно, учитывая перебои с дизелем. Очевидно, есть потери по времени, назовем это так, потому что комендантский час, перемещения техники, некоторая техника ушла на фронт, также осталось меньше людей», - уточнил Сольский.



По его словам, возникают сложности с хранением агропродукции и топлива.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 апреля заявил, что Украина в текущем сезоне засеет ориентировочно 14,2 млн гектар сельхозземель, что составляет 80% прошлогоднего показателя в 16,9 млн гектар.