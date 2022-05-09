С начала вторжения РФ погибло 30 студентов Луганского университета

C начала российского вторжения погибли около 30 студентов Луганского национального университета имени Тараса Шевченка. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Отмечается, что университет вынужденно переехал в Полтаву и еще в марте возобновил учебный процесс.



Также эвакуировались почти все преподаватели, спасена компьютерная техника и серверы.



Сейчас управление заведением осуществляется из Полтавы, но сами преподаватели работают дистанционно.



После выпуска магистров в январе в вузе насчитывается 7 623 студентов, со всеми восстановлена связь.



«Сотрудники вуза, которые сейчас работают, получают 100% зарплаты. Но есть административно-хозяйственная часть работников, которые физически не могут выполнять свои обязанности. Согласно законодательству, они находятся в простое и должны получать не менее, чем 2/3 от оклада. Но этим людям поступает средняя зарплата», - написал Гайдай.



Председатель ОВА добавил, что все корпуса вуза, кроме тех, что расположены в Старобельске, разрушены Россией.