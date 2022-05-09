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Гайдай: Эвакуация из Луганщины возобновится, когда ВСУ зачистят Белогоровку от оккупантов

09 мая 2022, 16:06

Гайдай: Эвакуация из Луганщины возобновится, когда ВСУ зачистят Белогоровку от оккупантов

Эвакуация из Луганской области возобновится после того, как украинские военные зачистят Белогоровку от проникших на ее территорию оккупантов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

«На свободной Луганщине до сих пор остается более 40 тысяч человек. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки», - добавил Гайдай.

По его словам, сейчас украинские войска зачищают территорию селения, куда из-за понтонной переправы по реке перешли оккупанты.

«Как только уберут всех "лишних" – спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся», – сообщил он.

Гайдай также подчеркнул, что военные в Попасной держат оборону на новых укрепленных позициях, скоро ситуация должна измениться в украинскую сторону. В Рубежном противник постоянно терпит потери, ВСУ закрепили позиции в Воеводовке возле Северодонецка.

Утром Сергей Гайдай сообщил, что сегодня эвакуации из Луганской области сегодня не будет, поскольку российские оккупанты начали обстрелы транспортного коридора Лисичанск – Бахмут.

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