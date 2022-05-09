Заявку Украины о статусе кандидата на вступление в ЕС рассмотрят в июне

Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе в июне. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в режиме видеоконференции, передает Офис президента.



В тоже время президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько лет или десятилетий.



Он предложил создать европейское политическое сообщество, которое могло бы принять в свои ряды Украину.



«Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента», - сказал он.



Макрон отметил, что несмотря ни на что Украина уже является членом европейской семьи.