В ОП поддержали идею Борреля передать Украине замороженные средства центробанка РФ

Россия должна заплатить за уничтоженные города и инфраструктуру замороженными Западом средствами центрального банка РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.



«Разрушена инфраструктура, уничтожены города — кто-то должен за это заплатить» — отметил Михаил Подоляк.



Он подчеркнул, что РФ, продавая сырье в Европе, «годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства».



Подоляк поддержал предложение Джозепа Борреля для стран Европейского союза рассмотреть использование замороженных валютных резервов РФ на оплату восстановления Украины после войны.