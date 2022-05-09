9 мая на Донбассе под обстрелы. Россияне «отрезают» Луганскую область. Дайджест НД за день

Это ежедневный дайджест «Новостей Донбасса» о происходящем в регионе и Украине. Сегодня в выпуске:

Российская армия пытается отрезать Луганскую область, взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. По обе стороны от дороги, в Рубежном и Белогоровке, продолжаются ожесточенные бои.

Эвакуация мирных жителей Луганщины возобновится после зачистки Белогоровки. С оставшимися под завалами в Шипилово пропала связь.

Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Группировка «ДНР» устроила свой «парад» в разрушенном Мариуполе. Для массовки специально привезли людей из Новоазовска и Донецка. Тем временем продолжается штурм «Азовстали». Оккупанты готовятся применить химическое оружие.