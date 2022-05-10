Оккупанты могут готовить диверсии на химических объектах — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты могут планировать проведение диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что авиационная группировка противника сосредоточила основные усилия на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода «Азовсталь». Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.



Противник продолжает подготовку к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Идут бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области. В Мариуполе продолжаются боевые действия, россияне артиллерией и ударами авиации уничтожают инфраструктуру завода «Азовсталь».



В Изюмском направлении противник осуществлял пополнение боеприпасов, горючего и материально-технических средств.



В Слобожанском направлении россияне поддерживают в полной готовности силы и средства противовоздушной обороны на территории Белгородской области, проводят воздушную разведку. Сосредоточивают усилия на обороне занятых рубежей с целью предотвращения продвижения подразделений украинских войск в направлении государственной границы.



На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района приграничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области. Ожидается продолжение проведения демонстрационных действий противником вдоль участка государственной границы Украины с целью сковывания действий подразделений Вооруженных Сил Украины и недопущение их перегруппировки по другим направлениям.



На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.



В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Совершал обстрелы подразделений наших войск. Готовился к штурмовым действиям с целью улучшения тактического положения.



Корабельные группировки россиян продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства.



За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины успешно отбиты 15 атак, уничтожен один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля противника.