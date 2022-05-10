Семь ракетных ударов по Одессе: Один погибший, пять раненых

Последствия обстрела Одессы. Фото: пресс-служба горсовета

Вечером 9 мая войска РФ выпустили по Одессе семь ракет. В результате массированных обстрелов один человек умер, пятеро раненых госпитализированы. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».



Удары россияне наносили с применением авиации, по информации укрианских военных, «раритетными, советского образца» ракетами. Разрушен торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.





«Ничего общего с военной инфраструктурой это предприятие не имеет», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на месте горящего ТЦ.

Днем же, 9 мая, по Одесской области войска РФ выпустили три ракеты типа «Кинжал». Попали в объекты туристической инфраструктуры.