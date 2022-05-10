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Россияне обстреляли Луганскую область «праздничными» снарядами

10 мая 2022, 09:18

Россияне обстреляли Луганскую область «праздничными» снарядами

Российские военные приурочили к 9 мая обстрел Луганской области так называемыми «агитационными» снарядами с поздравительными открытками. Об этом сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости.

«Артиллеристы "ЛНР" с помощью агитационных снарядов отправили открытки к 9 мая жителям Светлодарска и села Луганское», - сказано в сообщении.

Издание также опубликовало видео, на котором оккупант поздравляет с Днем победы жителей населенных пунктов, находящихся под контролем Украины, желает «мира и счастья» и обещает «скоро прийти и освободить». Затем военные зарядили снаряды в пушки и осуществили залп.

На последних кадрах пропагандистского видео показан российский агитационный мусор, разбросанный под ногами мирных жителей.

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