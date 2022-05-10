Помимо дипломатического процесса по деблокаде Мариуполя, украинские военные параллельно планируют операцию по спасению города. Об этом заявил экс-командир «Азова» Максим Жорин в интервью 24 каналу.



«Она (военная операция по деблокаде Мариуполя — ред.) может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой», — сказал он и отметил, что на подготовку к этой операции нужно много времени.



Жорин не уверен есть ли столько времени у находящихся сейчас на территории завода «Азовсталь».



Неоднократно об отсутствии военных решений проблемы деблокады Мариуполя заявляли в Офисе президента. В частности и сам президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас прорвать блокаду города нет возможности.

Петиция с требованием начать неотложную процедуру Extraction в Мариуполе уже набрала один миллион голосов.



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