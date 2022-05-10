Руководителям детских садов подконтрольного группировке «ДНР» Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для работы в Мариуполе и близлежащих населенных пунктах — Мангуше, Никольском, Ялте.



Об этом сообщает Главное управление министерства обороны Украины.



Свои действия «ДНР» и их российские кураторы объясняют необходимостью «организации работы на местах».



С таким же запросом как и к детсадам столкнулся и банковский сектор ряда городов под контролем «ДНР».



В украинской разведке указывают на то, что такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Кроме того, сказывается массовый выезд людей на подконтрольную Украине территорию. Третья причина «возить кадры по области», на которую указывает ГУР Минобороны — это отказ части персонала сотрудничать с оккупационными властями.



Украинской разведке известно, что персонал, готовящийся к переводу на работу в другие города, всячески противится такому решению. Есть факты, которые подтверждают, что некоторые люди угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено, утверждают в ГУР.