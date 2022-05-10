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Под Запорожьем оккупанты расстреляли авто с людьми, один человек погиб

10 мая 2022, 13:06

Под Запорожьем оккупанты расстреляли авто с людьми, один человек погиб

9 мая под Запорожьем оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими, вследствие чего один человек погиб и один получил ранения, открыто уголовное производство. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«9 мая 2022 года вблизи с. Белогорье Пологовского района на блокпосте оккупантов под вражеским обстрелом оказался автомобиль с двумя гражданскими. В результате прямого попадания снаряда в транспортное средство взорвалось. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения», - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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