21-летняя защитница Мариуполя с позывным «Пташка» опровергла слухи о своей смерти

Защитница Мариуполя 21-летняя Екатерина «Пташка», которая находится сейчас на территории завода «Азовсталь», записала видео в котором опровергла ранее распространенные недоброжелателями слухи о своей смерти.



«Народ, я всех вас переживу. Соберитесь, воюем! Мариуполь держится», - сказала она.



Екатерина сказала, что «Азовсталь» войскам РФ «не по зубам» и призвала украинцев «собраться с мыслями».



Известно, что до войны «Пташка» писала музыку и стихи, играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии, а после окончания учебы переехала в Киев и устроилась в мотошколу The Riders. Параллельно Екатерина увлеклась военным делом, стала участвовать в митингах, работать в правозащитной организации.



На военную службу девушка решила уйти весной 2021 года, окончив медицинские курсы.