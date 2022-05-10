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«Азов» призывает срочно эвакуировать раненых с «Азовстали»

10 мая 2022, 16:33

«Азов» призывает срочно эвакуировать раненых с «Азовстали»

В госпитале, который расположен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе есть тяжело раненные. Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар, известный как «Калина» призывает срочно эвакуировать всех раненных людей. Об этом он сообщил «Украинской правде».

«Нельзя затягивать этот процесс, потому что раненым необходим нормальный уход, нужны медикаменты. Нужно нормальное питание и свежий воздух», - сообщил «Калина».

Отмечается, что защитники Мариуполя на время потеряли связь с госпиталем, но сейчас уже восстановили ее. «Калина» также сообщил, что обстрелы завода войсками РФ продолжались всю ночь, а над госпиталем работала авиация оккупантов.

Ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили о кадровом голоде у оккупантов. Работать на захваченных территориях некому, потому специалистов ряда специальностей привлекают на работу в частности в Мариуполе из оккупированного Донецка и других городов. Одна из причин - люди отказываются сотрудничать с захватчиками.

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